Carl Gustaf en Macron zetten deeltjesversneller in gang

Het Franse staatsbezoek aan Zweden is na anderhalve dag in Stockholm woensdag voortgezet in de omgeving van Malmö. Koning Carl Gustaf nam de Franse president Emmanuel Macron mee naar een vestiging van de Europese onderzoeksfaciliteit ESS in Lund. Daar bekeken ze de deeltjesversneller die daar is gevestigd.

De koning en de president kregen de eer een nieuw onderdeel van de deeltjesversneller in gang te zetten. Dat deden ze door gelijktijdig op een grote groene knop te drukken.

Volgens de Zweedse krant was de belangstelling voor het bezoek in Lund groot, met name onder de medewerkers van ESS. Zij probeerden allemaal een glimp van Macron en de koning op te vangen. Het tweetal werd ook gevolgd door een groot aantal Zweedse en Franse journalisten.

Ceremonie

De tweede dag van het staatsbezoek begon met een ceremonie op het stadhuis in Stockholm. In het bijzijn van het koningspaar en kroonprinses Victoria en prins Daniel tekende Macron het gastenboek van de stad.

Carl Gustaf en Macron bezoeken later op woensdag nog een studentenavond van de Universiteit van Lund. Ook koningin Silvia en de vrouw van Macron, Brigitte, zijn dan aanwezig. Zij volgden een eigen programma en bezochten onder meer een opvanghuis voor kinderen die met criminaliteit in aanraking zijn gekomen. Aan het einde van de avond neemt het koninklijk paar afscheid van de Macrons op de luchthaven van Malmö.