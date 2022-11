Carl Gustaf en Silvia bezoeken school voor Syrische vluchtelingen

De Zweedse koning Carl Gustaf en koningin Silvia hebben donderdag een bezoek gebracht aan het enorme vluchtelingenkamp Zaatari in Jordanië, waar veel Syrische vluchtelingen worden opgevangen.

Het Zweedse koningspaar bezocht in het kamp onder meer een school. Ze namen plaats in de schoolbanken en spraken met enkele docenten en leerlingen. Later op de dag bezochten Carl Gustaf en Silvia een cultureel centrum en het Jordan Museum in Amman.

De Zweedse koning en koningin zijn sinds dinsdag in Jordanië op uitnodiging van koning Abdullah. Donderdag is de laatste dag van het driedaagse staatsbezoek.