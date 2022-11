Carl Gustaf en Silvia in Jordanië voor driedaags staatsbezoek

Het Zweedse koningspaar Carl Gustaf en Silvia is dinsdag begonnen aan een driedaags staatsbezoek aan Jordanië. Koning Gustaf en koningin Silvia zijn op uitnodiging van koning Abdullah naar Jordanië afgereisd.

De Zweedse royals werden ontvangen in het Al Husseiniya Palace in Amman, de hoofdstad van Jordanië. Het doel van het driedaagse staatsbezoek is om de vriendschappelijke banden tussen Zweden en Jordanië te versterken. Er zal aandacht worden besteed aan kwesties als milieu, klimaat, participatie van vrouwen en jongeren en duurzame ontwikkeling.

Carl Gustaf en Silvia worden tijdens hun reis naar Jordanië vergezeld door meerdere leden van de Zweedse regering, onder wie minister van Buitenlandse Zaken Tobias Billström en staatssecretaris Diana Janse. Ook vertegenwoordigers van ongeveer twintig Zweedse bedrijven zijn van de partij. Het staatsbezoek duurt van dinsdag tot en met donderdag.