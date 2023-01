Carl Gustaf en Victoria skiën bij bezoek aan legerconferentie

De Zweedse koning Carl Gustaf en kroonprinses Victoria zijn maandagochtend gespot op ski’s. De royals zijn in Sälen, in het noorden van Zweden, voor een bezoek aan een conferentie van het leger.

Het bezoek aan Sälen is de eerste officiële taak van leden van de koninklijke familie in het nieuwe jaar. Dat de koning met zijn oudste dochter in het openbaar verschijnt, is bovendien pikant vanwege recente uitspraken van Carl Gustaf. In een documentaire van de publieke omroep SVT liet de koning zich ontvallen dat hij het enigszins “oneerlijk” vond voor zijn zoon Carl Philip dat in 1980 de wet zo gewijzigd werd dat ook vrouwen in aanmerking komen voor troonopvolging. Daardoor wordt niet Carl Philip, de jongere zoon van Carl Gustaf en koningin Silvia troonopvolger, maar hun oudere dochter Victoria. Toen de wet werd aangenomen was Carl Philip al geboren en daarom had de koning liever dat de wet pas voor de volgende generatie royals was gaan gelden.

Overigens zei de koning dat zijn visie op de wetsverandering geen indirecte kritiek is op zijn oudste dochter. In een verklaring die na de uitzending van de documentaire door het Zweedse hof werd verspreid had Carl Gustaf lovende woorden voor Victoria. “Ze is een buitengewone aanwinst voor mij, mijn familie en ons land. Ik ben trots op haar en haar onvermoeibare werk voor Zweden”, zei de koning.

Carl Gustaf en Victoria blijven tot en met dinsdag in Sälen. De legerconferentie, Folk och Försvars rikskonferens in het Zweeds, wordt sinds 1946 ieder jaar in januari gehouden in een skioord in Zweden. De deelnemers praten over defensie-aangelegenheden, zoals nationale en internationale veiligheid en andere taken van het leger in de maatschappij.