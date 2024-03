Carl Gustaf noemt NAVO-lidmaatschap ‘stukje geschiedenis’

Koning Carl Gustaf van Zweden zegt dat een nieuw tijdperk is aangebroken nu zijn land tot de NAVO is toegetreden. “Er is een stukje Zweedse geschiedenis geschreven”, zei de vorst maandag tijdens een ceremonie voor het parlement in Stockholm. Daar werd voor het eerst de NAVO-vlag gehesen.

Carl Gustaf benadrukte in zijn toespraak dat het lidmaatschap “tot niemand is gericht” en dat er niets zal veranderen ten opzichte van het Zweedse veiligheidsbeleid. “Het behoud van de vrijheid en onafhankelijkheid van Zweden blijft ons belangrijkste doel.”

De koning stipte ook de oorlog tussen Rusland en Oekraïne aan. “Onze gedachten gaan dagelijks uit naar het Oekraïense volk dat getroffen is”, zei de vorst. “Met grote ontberingen en verliezen worden ze gedwongen voor hun vrijheid te vechten.”

Vorige week reisde Carl Gustafs dochter, kroonprinses Victoria, al naar Brussel om daar een ceremonie ter ere van de toetreding bij te wonen. Toen werd op het NAVO-hoofdkwartier de Zweedse vlag voor het eerst gehesen.