Docu over Zweedse koning Carl Gustaf biedt intiem portret

Voor de documentaire Kungen is regisseur Karin af Klintberg dicht in de buurt van de Zweedse koning Carl Gustaf gekomen, maar dat ging niet gemakkelijk. Dit vertelde ze tijdens een gesprek in het tv-programma Morgonstudion. De documentaire is vanaf 24 februari te zien in Zweden.

“Je moet geduld hebben”, aldus de filmmaker, die Carl Gustaf twee jaar lang volgde. “Er zijn zoveel lagen tussen mij en de koning die ik niet moest forceren om erdoorheen te komen. Als ik in de buurt kwam, trok hij zich terug, als de camera te dicht in de buurt kwam, dan ging hij achteruit.”

Maar uiteindelijk is het toch gelukt om dichterbij te komen, letterlijk en figuurlijk. “De laatste keer dat ik hem interviewde, botste ik per ongeluk tegen hem op en tikte ik hem een ​​beetje op de schouder”, vertelt ze. “Toen ging het goed! Maar het duurde een jaar voordat we in de buurt konden komen en close-ups konden maken.”