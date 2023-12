Koningin Silvia in nieuwe documentaire voor 80e verjaardag

De Zweedse koningin Silvia viert volgende week zaterdag haar 80e verjaardag en voor die gelegenheid heeft zij meegewerkt aan een nieuwe documentaire. Silvia, Schwedens Deutsche Königin wordt op zondag uitgezonden op de Duitse zender ZDF.

De in Heidelberg geboren koningin geeft in een exclusief interview met documentairemaker Julia Melchior een inkijkje in haar leven. Melchior omschrijft de documentaire als een “zeer persoonlijk portret van een opmerkelijke vrouw”. In het gesprek komt onder meer het leven van Silvia voor en na haar huwelijk met koning Carl Gustaf ter sprake. De van oorsprong Duitse Silvia is sinds haar huwelijk met Carl Gustaf in 1976 koningin van Zweden. Ook is te zien hoe de koningin een rondleiding door het paleis geeft.

De documentaire wordt om 23.45 uur uitgezonden door ZDF, maar is via de website al te bekijken.