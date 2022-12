Koningin Silvia speciale gast bij Duits tv-gala

Koningin Silvia van Zweden was zaterdagavond in Berlijn. Ze was daar als speciale gast aanwezig bij opnames voor het Duitse televisiegala Ein Herz für Kinder, dat georganiseerd wordt door tabloid BILD en uitgezonden door de ZDF.

Het gala wordt jaarlijks gehouden met als doel geld in te zamelen voor kwetsbare kinderen over de hele wereld, bijvoorbeeld in door oorlog verscheurde gebieden. Koningin Silvia maakt zich al jaren sterk voor kinderrechten in de samenleving en deed dat onder meer met haar eigen organisatie, de World Childhood Foundation.

De tv-actie, gepresenteerd door Johannes B. Kerner, bleek weer een succes. Aan het einde van de uitzending had Duitsland 24,2 miljoen euro gedoneerd.