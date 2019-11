Kroonprinses Victoria bijgepraat over misdaad in Zweden

Kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel zijn bijgepraat over de georganiseerde misdaad in Zweden. Ze kregen bezoek van socioloog Amir Rostami. Hij is onderzoeker aan de universiteit van Stockholm en deed vorig jaar uitgebreid onderzoek naar de georganiseerde misdaad in het land.

Eerder werkte Rostami als politieagent en kreeg hij in die hoedanigheid veel te maken met criminaliteit. Vorig jaar stelde hij een rapport op over de activiteiten van bendes in Zweden, maar ook over extremisme. Gedurende zijn werkzaamheden hield hij Victoria en Daniel al op de hoogte van zijn bevindingen.