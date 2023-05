Kroonprinses Victoria deelt Astrid Lindgren Memorial Award uit

In Stockholm heeft kroonprinses Victoria dinsdagavond de Astrid Lindgren Memorial Award uitgereikt aan de Amerikaanse auteur van kinder- en jeugdboeken Laurie Halse Anderson. Bij de ceremonie was ook minister van Cultuur Parisa Liljestrand aanwezig.

“In haar jeugdromans deinst Laurie Halse Anderson nooit terug voor moeilijke onderwerpen”, staat in het juryrapport. “Ze geeft een stem aan de zoektocht naar betekenis, identiteit en waarheid, zowel in het heden als in de geschiedenis.” Verder roemt de jury de stilistische scherpte en nuchtere humor van de auteur.

In 2012 werd de Nederlandse kinderboekenschrijver Guus Kuijer geëerd met de Astrid Lindgren Memorial Award.

De Zweedse regering stelde de Astrid Lindgren Memorial Award in 2002 in. De jaarlijkse prijs gaat naar een persoon of organisatie die bijdraagt ​​aan het belang van literatuur voor kinderen en jongeren wereldwijd. Het prijzengeld van 5 miljoen Zweedse kroon maakt de prijs tot de grootste ter wereld in zijn soort. Astrid Lindgren, de Zweedse schrijfster naar wie de prijs is genoemd, werd wereldberoemd door haar boeken over Pippi Langkous, Ronja de Roversdochter en Emil.