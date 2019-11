India krijgt dit jaar nog een koningspaar over de vloer. Na het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima in oktober is het de beurt aan de Zweedse koning Carl Gustaf en koningin Silvia. Zij zijn van 2 tot en met 6 december in het land, maakte het Zweedse hof maandag bekend.

Carl Gustaf en Silvia komen op zondag 1 december aan in New Delhi, de volgende dag beginnen ze aan het staatsbezoek dat de goede banden tussen India en Zweden verder moet versterken. Na een officieel welkom door president Ram Nath Kovind legt het Zweeds koningspaar een krans bij Raj Ghat, het gedenkteken voor Mahatma Ghandi. Ook onder meer een bezoek aan de Vrijdagmoskee van Delhi, de belangrijkste van de stad, en een stop bij het Rode Fort van Delhi staan op het programma van de eerste dag. Die wordt afgesloten met een staatsbanket in het presidentieel paleis.

Dag twee van het staatsbezoek staat in het teken van klimaat, milieu en zakendoen. Carl Gustaf neemt deel aan een discussie over luchtvervuiling in India, Silvia gaat langs bij een ziekenhuis om het over ouderenzorg in het land te hebben. Geluncht wordt er met alumni van het Swedish Institute, ’s avonds zijn de koning en koningin eregasten bij een receptie op de Zweedse ambassade.

Ganges

Woensdagochtend 4 december komen Carl Gustaf en Silvia aan in Mumbai. Daar neemt het koninklijk paar deel aan een opruimactie op het strand en gaan ze langs bij een school waar arme kinderen gratis les krijgen. Die avond geeft de Zweedse consulaat-generaal een receptie. Op de vijfde dag van het staatsbezoek gaat het koningspaar de rivier de Ganges op voor een gesprek over klimaatverandering. Vervolgens wonen Carl Gustaf en Silvia een traditionele ceremonie bij op de rivier.

Voor het staatsbezoek is afgelopen bezoekt het koningspaar het platteland, waar wordt gesproken over de traditionele landbouw en veeteelt. Met Carl Gustaf en Silvia reizen een aantal ministers en zo’n vijftig vertegenwoordigers van Zweedse organisaties en bedrijven mee.