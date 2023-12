Politicus weigert Zweeds koningslied mee te zingen bij Nobelfeest

In de Zweedse hoofdstad Stockholm is zondagavond het grote Nobelfeest begonnen. Traditiegetrouw wordt voor aanvang van het diner het koningslied gezongen. Dit jaar weigerde de linkse politicus Nooshi Dadgostar het lied mee te zingen.

De Zweedse staatsomroep STV zendt het feest live uit. De televisiekijkers zagen niet dat Dadgostar, partijleider van de Vänsterpartiet, de linkse partij van Zweden, het Koningslied Ur svenska hjärtans djup en gång niet meezong. Het is traditie dat alle aanwezigen bij het feest het lied meezingen. Svensk Damtiding meldde dat de politicus het lied niet meezong. Het is onduidelijk waarom Dadgostar haar lippen op elkaar hield.

Het Koningslied, in het Zweeds Kungssången genoemd, wordt ook gezongen bij de opening van het parlementaire jaar als koning Carl Gustaf de Riksdag bezoekt. Het lied wordt ook bij andere gelegenheden waar de koning bij aanwezig is gezongen. Bij die gelegenheden gebeurt het vaak dat hoogwaardigheidsbekleders uit protest niet meezingen. Overigens zingt Carl Gustaf zelf ook nooit mee. Het lied is immers een hulde aan hem.

Voordat het Nobelfeest begon reikte Carl Gustaf eerder op de dag een aantal Nobelprijzen uit. De Nobelprijs voor de Vrede werd echter in de Noorse hoofdstad Oslo uitgereikt.