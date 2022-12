Prinses Madeleine viert Kerstmis in Zweden

Prinses Madeleine viert dit jaar Kerstmis in Zweden. Dat heeft het Zweedse hof laten weten aan het blad Svensk Damtidning. Ook de kinderen prinses Leonore, prins Nicolas en prinses Adrienne komen mee, net als haar man Chris O’Neill.

Madeleine woont met haar gezin in Florida. Ze probeert tweemaal per jaar naar Zweden te reizen om haar vader en moeder, koning Carl Gustaf en koningin Silvia, te bezoeken. Afgelopen zomer was het gezin bijvoorbeeld op het eiland Öland om met de hele koninklijke familie vakantie te vieren.

Het is echter nog niet duidelijk wanneer Madeleine met haar gezin in Zweden arriveert. Ze zal zeker niet bij de festiviteiten ter gelegenheid van de uitreiking van de Nobelprijzen zijn. De kinderen moeten nog een week of wat naar school. Volgens het hof is het ook nog onduidelijk of de royals meteen als de schoolvakantie begint naar Europa afreizen.