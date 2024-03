Victoria bij hijsen Zweedse vlag op NAVO-hoofdkwartier

De Zweedse kroonprinses Victoria was maandag in Brussel voor een ceremonie ter ere van de toetreding van Zweden tot de NAVO. Op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel werd dat gevierd met het hijsen van de Zweedse vlag, naast die van de 31 andere lidstaten.

De kroonprinses maakte deel uit van de Zweedse delegatie van verschillende kabinetsleden en partijleiders. De Zweedse premier Ulf Kristersson gaf een toespraak, net als NAVO-baas Jens Stoltenberg.

Vorige week trad het land officieel toe als 32e lid van de militaire alliantie. Het NAVO-lidmaatschap van Zweden was een lang proces, omdat Turkije en Hongarije bezwaar maakten. Turkije stemde afgelopen januari toe, Hongarije deed dat in februari.