Victoria en Daniel sluiten bezoek aan Californië af

De Zweedse kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel hebben hun vierdaagse bezoek aan de Amerikaanse staat Californië afgesloten. Het Zweedse hof deelt via Instagram een reeks foto’s die tijdens hun dagen in de Verenigde Staten is gemaakt.

Victoria en Daniel bezochten Californië samen met Johan Forssell, de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken. De vierdaagse reis had als doel de betrekkingen met Californië te verbreden en te ontwikkelen op het gebied van innovatie, groene transitie en opkomende technologieën met een focus op kunstmatige intelligentie (AI).

Het kroonprinselijk paar bracht een bezoek aan steden als San Francisco, Sacramento en Palo Alto. Daar gingen ze langs bij onder meer de Green Transition Summit, Intel, Google en de universiteit van Stanford.