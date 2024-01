Victoria en Haakon vol lof over aftredende Margrethe

De Zweedse kroonprinses Victoria en de Noorse kroonprins Haakon hebben in een interview met de Deense omroep DR vol lof gesproken over koningin Margrethe, die zondag afstand doet van de troon. Victoria zegt dat Margrethe “een sterk rolmodel voor haar is geweest”. Haakon zegt op zijn beurt de 83-jarige vorstin haar regering “op een ongelooflijk goede manier heeft vormgegeven”.

Voor Victoria is het “uniek” dat Margrethe de afgelopen 52 jaar op de Deense troon heeft gezeten. “Ze is op fantastische wijze de koningin van Denemarken geweest door de jaren heen”, aldus de Zweedse kroonprinses. “Het was inspirerend om mee te maken.”

Haakon gelooft dat kroonprins Frederik, de oudste zoon van Margrethe, grote schoenen heeft om te vullen nu zijn moeder afstand doet van de troon. “Het is duidelijk dat er iets is om waar te maken, maar ik ben er zeker van dat dat goed komt.”