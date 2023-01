Zweeds hof onthult jubileumportret koning Carl Gustaf

Het Zweedse hof heeft zondag een nieuw portret gedeeld ter ere van het aankomende troonjubileum van koning Carl Gustaf. De Zweedse vorst viert in september dat hij 50 jaar op de troon zit.

De foto is gemaakt door fotograaf Thron Ullberg op het koninklijk paleis in Stockholm. In die zaal vond op 15 september 1973 de troonsbestijgingsceremonie van de koning plaats. Op de foto staat Carl Gustaf naast een zilveren troon. Hij poseert in het uniform van een admiraal en draagt een groot aantal medailles.

De 76-jarige Carl Gustaf is van de Europese koningshuizen de op een na langst regerende monarch. Hij heeft alleen de Deense koningin Margrethe nog voor zich. Zij vierde dit jaar al haar gouden troonjubileum.