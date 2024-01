Zweedse koning Carl Gustaf bedankt Margrethe voor samenwerking

De Zweedse koning Carl Gustaf bedankt de Deense koningin Margrethe op de dag van haar abdicatie voor de “goede samenwerking door de jaren heen”. Dat doet Carl Gustaf in een persoonlijke brief aan Margrethe, die is gedeeld op het Instagramaccount van het Zweedse koningshuis.

“Wanneer u vandaag uw functie als koningin van Denemarken neerlegt, wil ik u hartelijk bedanken voor de goede samenwerking door de jaren heen.” Margrethe is een nicht van Carl Gustaf. Hoewel Margrethe een nieuwe rol op zich neemt, blijft de “oprechte en constante vriendschap” bestaan, aldus de Zweedse koning.

Margrethe doet zondag na 52 jaar afstand van de Deense troon. De 83-jarige koningin wordt opgevolgd door haar oudste zoon, kroonprins Frederik. Op oudejaarsdag maakte Margrethe haar aftreden bekend.