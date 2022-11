Zweedse koning noemt hechtere banden met Jordanië veelbelovend

Koning Carl Gustaf noemt het veelbelovend dat de banden tussen zijn land Zweden en Jordanië steeds hechter worden. Dat zei de vorst in een toespraak bij de start van het staatsbezoek aan Jordanië.

Samen met zijn vrouw koningin Silvia is Carl Gustaf de komende dagen in Jordanië. Op de eerste dag van het staatsbezoek had de Zweed een ontmoeting met koning Abdullah. In de middag had de koning, samen met minister van Buitenlandse Zaken Tobias Billström, een onderhoud met premier Bisher Al Khasawneh. Er werd gesproken over de relatie tussen beide landen. De ontmoeting vond plaats nadat de royals geluncht hadden in het oude stadsgedeelte van Amman.

Het Zweedse koningspaar bracht ook een bezoek aan Queen Rania Center in Amman. Het centrum focust zich op vrouwen en jongeren. Via educatie probeert het in 2005 opgerichte centrum armoede te verlichten en sociale rechtvaardigheid te bevorderen. Het centrum ijvert ook voor goede werkomstandigheden en een eerlijk loon voor werknemers in Jordanië. De Zweedse meubelgigant IKEA is een van de bedrijven die meewerkt aan een project waarin 420 vrouwen werken aan een speciale productlijn voor het concern.

De eerste dag van het staatsbezoek wordt dinsdagavond afgesloten met een banket.