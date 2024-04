Zweedse koningin Silvia gezien met bloeddoorlopen oog

Koningin Silvia van Zweden heeft verslaggevers dinsdag tijdens het inkomende staatsbezoek van Finland laten schrikken. De 80-jarige vorstin werd gezien met een bloeddoorlopen oog. Op foto’s in Zweedse Media is te zien dat vrijwel haar hele linkeroog rood is.

Een paleiswoordvoerster laat aan de Zweedse krant Expressen weten dat het komt doordat de koningin “koude tocht in de ogen” heeft gehad. Voor de rest gaat het goed met Silvia, verzekert de zegsvrouw.

Koning Carl Gustaf en Silvia hebben dinsdag op het paleis in Stockholm de Finse president Alexander Stubb welkom geheten voor zijn tweedaagse bezoek. Dinsdagavond is er een galadiner in het paleis. De tweede dag van het staatsbezoek is in Göteborg.