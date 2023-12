Zweedse koningin Silvia verrast met verjaardagscadeaus

De Zweedse koningin Silvia is aanstaande zaterdag pas jarig, maar toch werd zij woensdag al verrast met een aantal cadeaus. Verschillende vertegenwoordigers kwamen langs op het koninklijk paleis om een geschenk te geven aan Silvia, die dit jaar haar 80e verjaardag viert.

Onder anderen de voorzitter van het Zweedse parlement en de minister van Buitenlandse Zaken kwamen een presentje brengen. Op beelden van het Zweedse hof is onder meer te zien hoe Silvia het kunstwerk Queen’s Gambit van kunstenaar Aviva Scheiman kreeg. Verder kwamen leerlingen van muziekschool Lilla Akademien langs om muziek te spelen voor het Zweedse koningspaar.

Het Zweedse hof laat verder weten dat er nog verschillende recepties worden georganiseerd in verband met de aanstaande verjaardag van de koningin. Het hof deelde op de website ook een boodschap voor mensen die Silvia een cadeau willen geven voor haar verjaardag. “De wens van de koningin is om in de eerste plaats te denken aan projecten in Oekraïne voor kinderen die psychisch lijden als gevolg van de aanhoudende grootschalige invasie.”