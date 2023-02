Zweedse koninklijke familie bidt jaar na invasie voor vrede

De Zweedse koninklijke familie heeft vrijdag stilgestaan bij de Russische inval in Oekraïne, nu een jaar geleden. Koningin Silvia, kroonprinses Victoria, prins Daniel, prins Carl Philip en prinses Sofia kwamen in de paleiskerk in Stockholm bijeen om te bidden voor vrede.

Onder anderen prinses Sofia nam het woord tijdens de dienst. “Vandaag is het een jaar geleden dat een van de ergste dingen die een land, een samenleving, een dorp en een gezin kan overkomen, daadwerkelijk is gebeurd”, zei Sofia. “Maar vandaag komen we samen om de gemeenschap te vieren en hoop op te bouwen.”

Carl Philip blikte na afloop op zijn persoonlijke Instagrampagina terug op de dienst. “Het was een eer om samen met veel van de Oekraïense vluchtelingen die nu in Zweden zijn de middag in de koninklijke kapel door te brengen”, aldus de prins.