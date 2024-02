Zweedse koninklijke familie bij gebed voor Oekraïne

Leden van de Zweedse koninklijke familie waren zaterdag aanwezig bij een gebed voor Oekraïne. Het is precies twee jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Het gebed vond plaats in Storkyrkan (de grote kerk) naast het Koninklijk Paleis in Stockholm.

Onder anderen koning Carl Gustav, koningin Silvia en kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel waren aanwezig bij de ceremonie in de kerk. Ook de premier van het land, Ulf Kristersson, woonde de dienst bij.

Tijdens de ceremonie zong ook een koor, ondersteund door muzikanten. De groep bestond deels uit Oekraïense vluchtelingen.