De Zweedse prinses Estelle viert vrijdag haar 12e verjaardag. Het Zweedse hof staat daarbij stil op sociale media.

“Vandaag wordt prinses Estelle 12 jaar. Gefeliciteerd!”, staat geschreven bij een reeks foto’s en video’s van Estelle. Op de beelden is onder meer te zien hoe Estelle aan het langlaufen is. Ook het hondje Rio van de Zweedse royals is te zien op de beelden.

Estelle is het oudste kind van kroonprinses Victoria en prins Daniel. Ze heeft nog een jongere broer, die Oscar heet.