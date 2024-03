Zweedse prinses Madeleine trots op jarige dochter Adrienne

De Zweedse prinses Madeleine is trots op haar jarige dochter Adrienne, die zaterdag 6 jaar oud is geworden. Adrienne is aardig, lief en helpt haar ouders, schrijft de prinses op Instagram.

“Gelukkige verjaardag, onze lieve kleine meid, die nu 6 jaar is geworden!”, schrijft Madeleine bij een foto van haar jongste dochter op het strand. “Je bent aardig en lief en staat altijd klaar om je ouders te helpen! We houden van je.”

Madeleine en haar Brits-Amerikaanse man Christopher O’Neill hebben samen drie kinderen: dochter Leonore (10), zoon Nicolas (8) en dochter Adrienne.