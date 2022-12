Zweedse royals praten met EU-minister over voorzitterschap EU

Vanaf volgende maand is Zweden een half jaar lang voorzitter van de Europese Unie. Maandag hadden de Zweedse royals een ontmoeting met minister Jessika Roswall. Zij is in het kabinet van premier Ulf Kristersson verantwoordelijk voor EU-zaken.

De ontmoeting vond plaats in de Prins Bertilzaal in het koninklijk slot in Stockholm. Koning Carl Gustaf en koningin Silvia waren erbij, net als kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel. Ook prins Carl Philip liet zich over het komende voorzitterschap informeren.

Roswall informeerde de royals over de thema’s die Zweden als voorzitter van de EU wil bespreken. Verduurzaming op allerlei gebied is een van de thema’s. Ook de oorlog in Oekraïne staat op de agenda. Zweden wil op allerlei vlakken president Zelenski steunen in zijn strijd tegen de Russen. Ook wil de komende voorzitter van de Unie werk maken van de veiligheid van het Europees grondgebied.

Zweden is vanaf 1 januari voorzitter van de EU. Het voorzitterschap duurt tot 1 juni.