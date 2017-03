Groothertog Henri van Luxemburg trakteert zijn familie donderdag op een avondje in de bioscoop. Op de rol staat de film ‘Solar Impulse, the Impossible World Tour’, die een maand geleden nog werd bekeken door prins Albert van Monaco.

Volgens opgave van het Luxemburgse hof gaat een groot gezelschap naar Cinéma Utopolis op de Kirchberg in de hoofdstad. Naast Henri zijn dat zijn echtgenote groothertogin Maria Teresa, vader groothertog Jean, zoon erfgroothertog Guillaume en vrouw Stéphanie, en zijn twee zussen Marie-Astrid en Margaretha. Beiden wellicht met hun echtgenoot, maar over hen doet het hof nooit mededelingen.

De film is een verslag van de trip rond de wereld van de Zwitserse piloten Bertrand Piccard en André Borschberg. Die zijn in een op zonne-energie aangedreven vliegtuig de wereld rond gevlogen om te laten zien dat er alternatieven zijn voor fossiele brandstoffen, zelfs bij het vliegen. ‘We wilden laten zien wat met hernieuwbare energie mogelijk is’, aldus Piccard, die zo’n vijftien jaar aan het project werkte en ook bij de voorstelling in Luxemburg aanwezig is.