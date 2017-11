De Thaise regering heeft richtlijnen uitgevaardigd voor het bezoek aan Sanam Luang, het koninklijk crematieveld naast het Grand Palace in Bangkok. Daar is het afgelopen jaar een imposant crematorium gebouwd voor de crematie vorige week van de in oktober 2016 overleden koning Bhumibol. Het complex kan deze maand worden bezocht.

De militaire regering wil echter dat bezoekers zich ingetogen gedragen, niet overal foto’s maken, de gebouwen en beelden niet aanraken en gepast gekleed gaan. Dat laatste betekent voor mannen en vrouwen geen blote armen, geen sandalen of slippers, geen strakke of aanstootgevende kleding, geen kapotte jeans en voor vrouwen rokken tot beneden de knie. Schooljeugd moet in schooluniform verschijnen.

De richtlijnen zijn donderdag van kracht geworden, de eerste dag dat het publiek terecht kan op Sanam Luang, waar naast het vijftig meter hoge crematorium nog tal van andere rijkelijk versierde gebouwen zijn neergezet. Aan het eind van de maand wordt het terrein weer afgesloten en worden alle bouwwerken afgebroken.