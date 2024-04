De Saudische koning Salman heeft woensdag het ziekenhuis weer verlaten na een “routinecontrole”, melden Saudische staatsmedia. Eerder die dag was hij opgenomen in een ziekenhuis in Djedda.

Sinds 2015 is Salman, 88 jaar oud, koning van Saudi-Arabië. Hij is de afgelopen jaren vaker in het ziekenhuis geweest. In mei 2022 onderging de koning een aantal medische tests en in 2020 een operatie om zijn galblaas te verwijderen.