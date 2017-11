RIYAD – Saudi-Arabië heeft verschillende prinsen en bewindsmannen gearresteerd die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan corruptie. Het gaat om elf prinsen, vier zittende ministers en tientallen oud-ministers, meldt de zender Al-Arabiya.

Een van de arrestanten is de steenrijke Saudische prins Alwaleed bin-Talal, de eigenaar van het investeringsbedrijf Kingdom Holding, meldt een regeringsfunctionaris. Het investeringsbedrijf is een van de grootste aandeelhouders van Citygroup. Daarnaast heeft het een belang in Twitter en 21st Century Fox.

De arrestaties hadden plaats, enkele uren nadat een nieuw anticorruptieorgaan was opgericht. Het comité wordt voorgezeten door de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, meldt de BBC.

Overstromingen

Wat precies de verdenkingen zijn is niet bekend, maar volgens Al-Arabiya zijn recent nieuwe onderzoeken gestart naar de overstromingen in Djedda in 2009 en de uitbraak van het MERS-virus (Middle East Respiratory Syndrome) in 2012, die veel levens eisten.

Naast de arrestaties heeft koning Salman ook twee belangrijke ministersposten vervangen. Prins Miteb was hoofd van de Nationale Garde maar moet nu het veld ruimen. Hij is een zoon van de overleden koning Abdullah en was een beoogd opvolger voor de troon.