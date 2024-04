Koning merkt dat hij ouder wordt en laat sommige sporten achter

Het thema van de Koningsspelen dit jaar is Ontdek! en ook koning Willem-Alexander ontdekt geregeld nieuwe sporten. Dat vertelt hij in een interview met Zappsport op vrijdag. “Soms moet je ook ontdekken dat je lichaam wat ouder wordt”, glimlacht de koning. “Dat je sommige sporten achterlaat en dat je nieuwe sporten gaat doen. Dat is nou eenmaal zo.”

Ook koningin Máxima doet aan veel verschillende sporten. “Ik ben dankbaar dat ik de kans heb gekregen om heel veel verschillende sporten te beoefenen”, aldus de koningin. Ze vertelt dat ze onder andere deed aan hockey, voetballen, atletiek, zwemmen, skeeleren en boksen. Daarnaast was Máxima onder de indruk van de pijl en boog-kunsten van haar man, die eerder een ballon kapotschoot. “Dat heb je heel goed gedaan”, lacht ze.

Volgens de koning moet sporten ook vooral leuk zijn, vooral teamsporten. “Om elkaar te helpen op moeilijke momenten. Iedereen zit er wel eens doorheen, dan heb je weer iemand anders nodig die je optrekt en met je meegaat. Dat samenwerken en samen spelen is zo belangrijk.”

Vrijdag was de twaalfde editie van de Koningsspelen, die in 2013 in het leven zijn geroepen om kinderen te motiveren om te sporten.