Koningspaar leeft mee met door noodweer getroffenen op Curaçao

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leven mee met de mensen die door het noodweer zijn getroffen op Curaçao. De koning en koningin noemen in het bijzonder natuurpark Hofi Mango van Jandino Asporaat, waar zij vorig jaar nog op bezoek waren met prinses Amalia.

“Noodweer in het westelijk deel van Curaçao heeft grote schade veroorzaakt. Wij leven mee met alle getroffenen”, aldus het koninklijk paar. “Helaas is ook het prachtige natuurpark Hofi Mango verwoest, waar wij vorig jaar nog te gast waren. Wij delen de pijn van de initiatiefnemers, die hier zoveel liefde in hebben gestopt. We hopen dat herstel van dit unieke gebied op den duur mogelijk zal zijn.”

Curaçao werd dit weekend getroffen door overstromingen die ontstonden door hevig noodweer. Enkele dammen braken door en de watermassa stroomde onder meer door Hofi Mango. Alles is “gewoon weggevaagd”, stelde Jandino Asporaat, die direct naar Curaçao is gegaan. Niemand raakte gewond. “Maar dit is zo erg, het is gewoon helemaal weg.”