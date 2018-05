Koning Juan Carlos is naar Kiev gevlogen voor de finale van de Champions League. De vader van de Spaanse koning Felipe zag vanaf de tribune hoe Real Madrid voor het derde jaar op rij het belangrijkste internationale voetbaltoernooi voor clubs in en om Europa won. De ‘Koninklijke’ versloeg Liverpool met 3-1.

Juan Carlos zat met onder anderen de Oekraïense president Petro Poroshenko op de tribune. De koning-emeritus heeft waarschijnlijk een prima avond gehad. Juan Carlos, die in 2014 aftrad, is sportliefhebber en fan van Real Madrid.

De Britse prins William had het waarschijnlijk minder naar zijn zin. Hij zat zaterdag in Londen op de tribune bij de voetbalwedstrijd tussen Fulham en Aston Villa. William zag hoe ‘zijn’ ploeg Aston Villa op een vol Wembley met 1-0 verloor van Fulham, dat vanwege de winst terugkeert in de Premier League.