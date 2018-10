De Spaanse koningin Sofia heeft zondagmorgen op het Sint Pietersplein in Vaticaanstad de heiligverklaringen bijgewoond van paus Paulus VI en de Salvadoraanse aartsbisschop Óscar Romero en nog vijf anderen, onder wie de Spaanse Nazaria March Mesa. Ook de Italiaanse president Sergio Mattarella was bij de plechtigheid aanwezig.

De heiligverklaring van zijn voorganger Paulus VI, die de rooms-katholieke kerk van 1963 tot en met zijn overlijden in 1978 leidde, stond van meet af aan hoog op het verlanglijstje van de huidige paus Franciscus. Die had grote bewondering voor deze Italiaanse kerkvorst, die het Vaticaanse concilie afmaakte en onder meer een historisch bezoek bracht aan Israël en Jordanië.

Paulus VI is de derde paus die de laatste jaren heilig is verklaard. Zijn voorganger Johannes XXIII en tweede navolger Johannes Paulus II zijn dat inmiddels ook, hetgeen bij kerkwetenschappers tot kritiek heeft geleid. Tijdens hun pausschap bijvoorbeeld werden misstanden in de kerk, zoals seksueel misbruik van jongens en meisjes, toegedekt en verzwegen.

De gelijktijdige heiligverklaring van de in 1980 door rechts-extremisten tijdens het opdragen van de mis vermoorde aartsbisschop Romero, heeft veel voeten in de aarde gehad. Romero geldt in Latijns-Amerika als een boegbeeld van een sociaal bewogen rooms-katholieke kerk die in botsing kwam met conservatieven en fanatieke bestrijders van linkse ideologieën. Franciscus bewonderde hem, maar de vermeende ‘linksheid’ van de tegen extremisme en geweld predikende Romero hield zijn heiligverklaring eerder tegen.