Koning Abdullah van Jordanië heeft een gepland bezoek aan Bahrein afgezegd nadat een overstroming zeker achttien levens heeft gekost aan de Jordaanse kant van de Dode Zee. Dat heeft het Jordaanse hof gemeld.

De plotselinge overstroming ontstond als gevolg van hevig noodweer. De slachtoffers zaten in een bus die van de weg spoelde. Het gaat om scholieren en onderwijzers die op weg naar een schoolreisje verrast werden door het kolkende water.

Behalve de kinderen en leraren zijn mogelijk ook andere dagjesmensen meegesleurd. Het is onduidelijk of en hoeveel vermisten er zijn. Gevreesd wordt dat het dodental zal oplopen. De zoektocht naar overlevenden is nog gaande. In het getroffen gebied is de noodtoestand uitgeroepen.