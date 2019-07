De Japanse prinses Mako is maandag in Boliva aangekomen. Zij bezoekt het Zuid-Amerikaanse land om te markeren dat 120 jaar geleden de eerste Japanse emigranten zich daar vestigden.

Mako werd op de internationale luchthaven in El Alto, nabij de departementale hoofdstad La Paz, verwelkomd door een regeringsdelegatie.

De dochter van kroonprins Akishino woonde een kranslegging bij en vergaderde met president Evo Morales. Dinsdag reist ze door naar Santa Cruz. Daar praat ze met bewoners die oorspronkelijk uit Japan komen.

Eerder deze maand was Mako in Peru. Dat was haar eerste officiële overzeese trip sinds haar oom Naruhito in mei keizer werd.