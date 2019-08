De Belgische prins Gabriël (16) is donderdag begonnen op een nieuwe school. Dat meldt Het Nieuwsblad donderdag. De oudste zoon van koning Filip heeft het Nederlandstalige Sint-Jan Berchmanscollege verruild voor de International School of Brussels. Daar start hij in 11th grade.

ISB ligt in Watermaal-Bosvoorde, op een halfuur rijden van het Kasteel van Laken. Er wordt les gegeven in het Engels. De school telt 1550 leerlingen, met zeventig verschillende nationaliteiten. Het schoolgeld bedraagt een aardige 39.515 euro per jaar.

Van de vier koningskinderen volgt alleen jongste dochter Eléonore nog openbaar onderwijs. De oudste van het gezin, prinses Elisabeth, gaat naar het Atlantic College in Wales en prins Emmanuel volgt al enkele jaren bijzonder onderwijs.