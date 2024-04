Koning Filip ontvangen door president van Namibië

De Belgische koning Filip is dinsdagochtend door president Nangolo Mbumba van de Republiek Namibië ontvangen op het presidentieel paleis in hoofdstad Windhoek. Het meerdaagse bezoek aan het land staat in het teken van samenwerking tussen de landen op het gebied van duurzame energietransitie, met name groene waterstof.

Filip arriveerde maandagavond op de luchthaven van Windhoek. Op beelden die door het Belgische hof zijn gedeeld op sociale media, is te zien dat een groep dansende en zingende Namibiërs de koning ontving. Ook sloegen muzikanten op trommels.

Tijdens het bezoek is de koning in het gezelschap van energieminister Tinne Van der Straeten en vertegenwoordigers van verschillende Belgische bedrijven. Naast de bezoeken rond de samenwerking op het gebied van waterstof, zal de koning ook enkele sociaaleconomische projecten bezoeken en reist hij nog naar de stad Walvisbaai.