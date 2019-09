Blauw Bloed bestaat deze maand vijftien jaar en is inmiddels niet meer weg te denken van de televisie. Ter gelegenheid van dit jubileum gaat Justine Marcella, hoofdredacteur van Vorsten, in gesprek met haar collega Jeroen Snel, presentator van Blauw Bloed. Ze praten over hun werk, uiteraard over de Oranjes én over een wel hele speciale editie van Vorsten.

Jeroen: “Hoe verklaar jij dat het publiek in Nederland nu meer wil zien van de Oranjes dan vroeger? De kijkcijfers van Blauw Bloed gaan goed, Vorsten heeft een fantastische oplage. Waarom wil men alles weten?”

Justine: “Je kent de Oranjes al zolang je leeft en je leeft met ze mee in goede en slechte tijden. Het is leuk om te zien hoe de kleine prins Willem-Alexander die je nog kent van het defilé op Koninginnedag is uitgegroeid tot een heel goede koning van ons land, een prachtige echtgenote heeft, en drie dito dochters. Ik denk dat het heel fijn is om te zien dat zij én ons land goed vertegenwoordigen, en ook nog echt mensen van vlees en bloed zijn. En Máxima blijft intrigeren.”

Jeroen: “Máxima is heel professioneel. Geen enkel detail ontgaat haar. Als er een staatsbezoek in Nederland is, vindt ze er ongetwijfeld iets van hoe de tafels gedekt moeten worden. En ze is een harde werker, helemaal voor de VN. Dan stapt ze na een werkdag in Nederland in het vliegtuig, komt ze in het buitenland aan en gaat ze direct weer aan de slag.”

Justine: “En altijd met haar notitieboekje.”

Jeroen: “Altijd. En dat wordt daarna dan weer verwerkt. Ik waardeer het ook dat ze dan ook altijd een interview wil geven. Soms heb je nog een praatje als de camera uit staat. Ze heeft me wel eens gezegd dat ze erg moe was na zo’n lange dag. Dan zeg ik: ‘Wilt u even zitten? Neem wat water.’ Dat probeer ik dan maar te faciliteren.”

Justine: “Voordat Máxima in beeld was, was het Koninklijk Huis nog niet zo’n sexy onderwerp. Dus als ik toen verslag deed, was ik vaak de enige die aanwezig was, met misschien nog een journalist van een landelijke krant. Toen kwam ik veel dichterbij dan nu mogelijk is.”

Jeroen: “Maar de komende jaren worden ook weer spannend. Er zijn in Europa veel royals op leeftijd op dit moment, en er is de nieuwe generatie. Ik zie enorm uit naar Amalia. Nog drie jaartjes wachten en dan zal zij ook op pad gaan.”

Justine: “Ik denk dat dat al wel wat eerder gaat gebeuren. De koning heeft gezegd: ‘Tot haar achttiende zien we haar niet.’ Maar ik denk toch dat ze langzamerhand meer zichtbaar gaat worden. Het speelt ook mee dat ze het leuk vindt, dat zie je. Ze is er heel geschikt voor. En dat gaat langzaam van een sportwedstrijd of een paardenevenement naar af en toe meegaan met haar ouders.”

Tekst gaat verder onder de foto



Justine: “Straks komen de galajurken en diademen… Prachtige prinsessen hebben we in Nederland. Zie jij Vorsten en Blauw Bloed trouwens als concurrenten?”

Jeroen: “Integendeel, wij vullen elkaar aan. Als mensen het leuk vinden om uitgebreid foto’s te bekijken in een mooi magazine met mooie kleuren, met altijd een perfecte cover. Dat je het ziet en denkt: dit wil ik lezen! Dan ga je razendsnel naar dat artikel.”

Justine: “Ook in het werk proberen we elkaar wel eens te helpen. Ik kijk natuurlijk altijd naar de uitzending en probeer dan in mijn verhalen wel dingen te verwerken die misschien minder leuk zijn voor tv. Maar des te leuker voor in een tijdschrift.”

Jeroen: “Je bent hier natuurlijk ook vaak te gast. Dan bespreken we het wel en wee van de Oranjes. We hebben wel dezelfde doelgroep, daar ben ik van overtuigd.”

Justine: “En we hebben hetzelfde DNA. We willen niet roddelen.”

Jeroen: “Nee, het moet een eerlijk verslag zijn.”

Justine: “Journalistiek, respectvol. Niet voor niks heb ik jarenlang met heel veel plezier bij Blauw Bloed gewerkt.”

Jeroen: “Dus nu ligt het voor de hand dat we voor de vijftiende verjaardag van Blauw Bloed samenwerken aan een nummer waarin filmpjes en artikelen elkaar aanvullen. Hartstikke leuk!”

Justine: “Jij leest Vorsten, ik kijk Blauw Bloed. Meer kruisbestuiving is er niet mogelijk.”

Speciale uitklapcover voor Blauw Bloed

Blauw Bloed viert het 15-jarig jubileum en Vorsten viert mee! Op een unieke uitklapcover kunt u met uw mobiele telefoon 15 codes scannen die 15 fragmenten uit 15 jaar Blauw Bloed laten zien. Geniet nogmaals van de mooiste en meest opmerkelijke koninklijke momenten van de afgelopen 15 jaar! Bestel het nummer nu tijdelijk zonder verzendkosten.