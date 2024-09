Abbey Hoes en Claire Bender als Laurentien en Mabel in Máxima

Actrices Abbey Hoes en Claire Bender zijn gecast als de prinsessen Laurentien en Mabel in het tweede seizoen van de Videoland-serie Máxima. Dat meldt RTL maandag. Het tweede seizoen van Máxima is in 2026 te zien.

Ook voor de rollen van de prinsen Friso en Constantijn zijn acteurs gevonden. Bram Suijker zal Friso spelen en Steef de Bot neemt de rol van Constantijn op zich. Martijn Lakemeier en Delfina Chaves keren terug als Willem-Alexander en Máxima, net als Elsie de Brauw en Sebastian Koch als Beatrix en Claus.

In het tweede seizoen van Máxima beginnen de voorbereidingen op het huwelijk tussen Máxima en prins Willem-Alexander. Het verhaal loopt daarna tot aan de kroning, tien jaar later. Het scenario is dit seizoen geschreven door Rifka Lodeizen en Daan Gielis.