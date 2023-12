Abdullah belt met Rutte over situatie op Westelijke Jordaanoever

In een telefoongesprek met de Nederlandse minister-president Mark Rutte waarschuwt de Jordaanse koning Abdullah hem over “het geweld van extremistische kolonisten tegen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever”. Ook herhaalde de 61-jarige vorst zondag aan Rutte zijn eerdere oproep voor een “onmiddellijk staakt-het-vuren”, meldt het hof op X.

Begin vorige maand hadden de twee ook telefonisch contact over de oorlog tussen Israël en Hamas. Dat gesprek ging onder meer over het verstrekken van (nood)hulp aan Palestijnen in de Gazastrook.

Net zoals andere landen in de regio, is Jordanië nauw betrokken bij het op gang brengen en houden van humanitaire hulp sinds de oorlog op 7 oktober begon.