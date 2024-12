Koningspaar in Mauritshuis met Portugese president

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdag samen met de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa het Mauritshuis bezocht. Op beelden is te zien dat het koningspaar en De Sousa samen met premier Dick Schoof poseren voor het schilderij Meisje met de parel. De koning en koningin woonden ook een regeringslunch bij in het Mauritshuis.

Woensdag is de laatste dag van het tweedaagse staatsbezoek van De Sousa. Dinsdag vond op de Dam in Amsterdam een welkomstceremonie plaats voor de president. Na de ceremonie bezochten de koning en De Sousa de Portugese Synagoge in Amsterdam. ’s Avonds hielden beide staatshoofden een speech. De koning feliciteerde de president met vijftig jaar Anjerrevolutie, waarbij Portugal in 1974 met een geweldloze staatsgreep werd verlost van de dictatuur.

Woensdagavond wordt het staatsbezoek afgesloten met een muziekvoorstelling in het gebouw van het KIT, voorheen het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Het koninklijk paar is ook hierbij aanwezig.