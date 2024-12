Koningin Mary praat over vluchtelingensituatie in de wereld

Koningin Mary van Denemarken heeft woensdag een ontmoeting gehad met secretaris-generaal Charlotte Slente van DRC, de Deense vluchtelingenorganisatie. Op Instagram deelt het hof enkele beelden van het gesprek dat de twee hadden.

De ontmoeting vond plaats op kasteel Amalienborg in Kopenhagen. Mary kreeg hier volgens het hof een update over de situatie van vluchtelingen in de wereld en de activiteiten van de organisatie wereldwijd. De koningin is al bijna twintig jaar beschermvrouwe van de Deense vluchtelingenorganisatie die verantwoordelijk is voor de distributie van hulpgoederen in vluchtelingenkampen.

Mary bracht in het verleden meerdere bezoeken aan vluchtelingenkampen in onder meer Jordanië en Bangladesh.