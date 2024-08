Abdullah belt westerse leiders over opgelopen spanning in regio

Naar aanleiding van de opgelopen spanning in het Midden-Oosten heeft de Jordaanse koning Abdullah na zijn overleg eerder deze week met de Amerikaanse president Joe Biden, dinsdag ook met verschillende andere westerse leiders gesproken. De 62-jarige vorst telefoneerde met de Franse president Emmanuel Macron, de Italiaanse premier Giorgia Meloni en ook sprak hij de Canadese premier Justin Trudeau, meldt het hof.

Met hen deelde hij zijn zorgen nu Iran en Hezbollah de recente liquidaties van Hezbollah-commandant Fuad Shukr en Hamasleider Ismail Haniyeh willen vergelden. Hoewel Israël het ombrengen van Haniyeh niet heeft opgeëist, houdt Iran het land wel verantwoordelijk voor de dood van de politiek leider van de Palestijnse beweging. Aan de drie leiders benadrukte de koning het belang van “internationale inspanningen om de situatie in de regio te de-escaleren”, staat in een verklaring.

Ook sprak Abdullah dinsdag met de Egyptische president Abdel Fatah al-Sisi. Dat gesprek ging naast de dreiging vanuit Iran en de Libanese beweging Hezbollah, ook over “het belang van het bereiken van een onmiddellijk en duurzaam staakt-het-vuren in Gaza” en het “beëindigen van de humanitaire crisis” in de al maandenlang belegerde enclave.