Abdullah en Hoessein ontmoeten religieuze leiders

De Jordaanse koning Abdullah ontvangt dinsdag christelijke en islamitische religieuze leiders uit Jeruzalem en Jordanië. Dat doet hij tijdens een bijeenkomst in het Al Husseiniya Paleis, waarbij ook zijn zoon kroonprins Hoessein aanwezig is.

Het Jordaanse hof deelt via sociale media foto’s van de ontmoetingen die Abdullah en Hoessein dinsdag hebben. “Zijne Majesteit wenst alle christenen in Jordanië, Palestina en over de hele wereld het allerbeste toe tijdens Kerstmis en de feestdagen”, schrijft het hof bij de foto’s.

Abdullah sprak nogmaals de steun uit van Jordanië aan Gaza. Daarbij benadrukte hij dat Jordanië de christelijke en islamitische heilige plaatsen in Jeruzalem zal blijven beschermen.