Abdullah in gesprek met NAVO-chef Rutte: vrees voor totale oorlog

De Jordaanse koning Abdullah heeft het maandagavond tijdens een telefoongesprek met NAVO-secretaris-generaal Rutte gehad over de oplopende spanning in het Midden-Oosten. Dat meldt het hof op X. De 62-jarige royal uitte zijn zorgen over de mogelijkheid “dat de regio wordt meegesleurd in een totale oorlog”.

“Voor het bereiken van algehele rust in regio” zijn volgens Abdullah “effectieve internationale inspanningen nodig” om te zorgen voor een staakt-het-vuren in zowel Libanon als Gaza. Tijdens het gesprek met Rutte benadrukte de vorst ook het belang van “een ongehinderde stroom van humanitaire hulp” naar de door oorlog verscheurde Gazastrook. Voor een duurzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict ziet Abdullah alleen heil in “vrede op basis van de tweestatenoplossing”.

Met Rutte sprak hij verder ook over de huidige samenwerking tussen Jordanië en de NAVO, en hoe die te versterken.