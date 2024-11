Abdullah opent zittingsperiode nieuw parlement in Jordanië

De Jordaanse koning Abdullah heeft maandag de zittingsperiode van het recent gekozen parlement in Jordanië geopend. Dat deed hij tijdens een ceremonie in het Huis van Afgevaardigden in Amman.

Tijdens zijn toespraak sprak Abdullah de hoop uit dat het parlement “een nieuwe fase inluidt in het proces van opbouw en modernisering van Jordanië”. “Dat vereist collectief werk en nauwe samenwerking tussen de regering en het parlement, gebaseerd op de grondwet”, aldus de koning.

Abdullah legde de focus in zijn toespraak ook op jongeren. “We hebben als doel om een waardig leven te bieden, jongeren in staat te stellen zich voor te bereiden op de toekomst. We moeten doorgaan met het uitvoeren van de economische moderniseringsvisie.”

Ook haalde Abdullah de situatie in Gaza aan. “Jordanië staat standvastig tegen de agressie in Gaza en de Israëlische aanvallen op de Westelijke Jordaanoever. We werken hard via Arabische en internationale bewegingen om deze oorlog te stoppen.”