Abdullah over jubileumjaren: samen oorlogen en crises getrotseerd

De Jordaanse koning Abdullah heeft zondag, ter gelegenheid van de viering van zijn zilveren jubileum, een deel van zijn toespraak gewijd aan de onrustige geopolitieke situatie in het Midden-Oosten van de afgelopen jaren. Abdullah zei trots te zijn op het feit dat de Jordaniërs samen met hem “de gevolgen van oorlogen en crises hebben getrotseerd”. De 62-jarige vorst werd exact 25 jaar geleden gekroond, nadat zijn vader koning Hoessein op 7 februari 1999 overleed.

“Vandaag sta ik tegenover u na een reis van een kwart eeuw. Jaren die niet zonder uitdagingen waren, maar juist zijn verrijkt door wat jullie hebben gepresteerd in een heel tumultueuze wereld. Samen hebben we de gevolgen van oorlogen en crises, zoals de regio die nooit eerder heeft meegemaakt, getrotseerd.” Ook zei Abdullah, met het oog op de toekomst, vertrouwen te hebben in de veerkrachtigheid van zijn land. “Met jullie vastberadenheid hebben we de zwaarste beproevingen doorstaan en bewezen dat dit land sterk is, veerkrachtig en het standvastig en onverzettelijk blijft.”

De toespraak hield de koning op het King Hussein Business Park, in de hoofdstad Amman. Hier waren ook zijn echtgenote koningin Rania en zoon, kroonprins Hoessein, bij aanwezig. Gedurende de dag werd er al op verschillende plekken in het land middels feestvieringen stilgestaan bij het zilveren jubileum.

Zondag maar ook de afgelopen dagen ontving Abdullah vanuit verschillende wereldleiders felicitaties voor zijn 25-jarige jubileum. Die krijg hij van onder anderen de Saudische royals, de emir van Qatar, de Marokkaanse koning Mohammed, de sultan van Oman en de sjeik van de Verenigde Arabische Emiraten.