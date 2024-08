Abdullah overlegt met Biden over onrust in Midden-Oosten

De Amerikaanse president Joe Biden heeft koning Abdullah van Jordanië maandag gesproken over het recent opgelaaide geweld in het Midden-Oosten, meldt het hof. Door de oplopende spanningen tussen Israël aan de ene kant en bondgenoten Hezbollah en Iran aan de andere kant, overlegden de twee leiders telefonisch over mogelijke maatregelen om escalatie te voorkomen.

Zowel Iran als Hezbollah zouden een tegenaanval voorbereiden, als vergelding voor de recente liquidaties van Hezbollah-commandant Fuad Shukr in Libanon en Hamasleider Ismail Haniyeh in de Iraanse hoofdstad Teheran. De 62-jarige vorst pleitte bij Biden voor een onmiddellijk staakt-het-vuren in de Gazaoorlog als mogelijk middel om rust te brengen. Volgens Abdullah kan door het staken van de strijd in Gaza “de veiligheid in de regio gewaarborgd worden” en “meer oorlog en conflict” worden voorkomen.

Een dag eerder had Abdullah de Franse president Emmanuel Macron aan de lijn. Ook bij hem drong hij aan op “meer internationale inspanning”, om zo verdere uitbreiding van het conflict in de regio te voorkomen.