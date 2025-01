Abdullah rouwt om overleden prinses Majda Ra’ad (82)

De Jordaanse koninklijke familie rouwt om het overlijden van prinses Majda Ra’ad. Het Jordaanse hof meldt in een bericht op sociale media dat Majda Ra’ad vrijdag op 82-jarige leeftijd is overleden in de Jordaanse hoofdstad Amman.

“Het hof betreurt het overlijden van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Majda Ra’ad, de echtgenote van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Ra’ad bin Zeid”, aldus het hof.

Majda Ra’ad werd in 1942 geboren in Zweden als Margaretha Inga Elisabeth Lind. Door haar huwelijk met prins Ra’ad bin Zeid werd ze lid van het Hasjemitisch koninklijk huis. Ra’ad bin Zeid kreeg na het overlijden van zijn vader de leiding over het voormalige koninklijk huis van Irak, dat bestond van 1932 tot 1958.